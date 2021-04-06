قرار جديد من موسيماني لصالح الشناوي!!

يسعي موسيماني المدرب الفني للنادي الأهلي التعاقد مع حارس مرمي جديد وذلك عقب نهاية الموسم الكروي، ويرغب المدير الفني في تدعيم صفوف الفريق، في ظل عدد المشاركات والبطولات التي يخوضها الفريق والضغط الكثير.

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فيما يشعر موسيماني بالقلق بسبب ضغط المباريات والأرهاق الذي يتعرض إليه حارس الفريق محمد الشناوي برغم من تألقه ولكن يرغب المدرب الفني في اراحته من فترة لأخره، بينما هناك بعض من الأسماء المرشحة للإنضمام للقلعة الحمراء مع بداية الموسم الجديد.

ومن أبرز هذه الاسماء: المهدي سليمان حارس مرمي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة أن المهدي سليمان حارس بيراميدز الأساسي في الموسم الماضي، بينما لم يشارك هذا الموسم سوى في مباراة واحدة، فيما شارك شريف إكرامي في 21 مباراة، برغم من أنه اكرامي لم يقدم المستوي المطلوب منه ولكن مازال مستمر في اللعب كفرد أساسي، وعندما طالب المهدي سليمان ان يأحذ الفرصه للعب رفض مدرب بيراميدز وحدثت أزمة كبيره داخل الفريق أدت إلي توقيع عقوبة مالية للحارس، مما يدفع ذلك الأمر في تقيم العروض المقدمة والرحيل من الفريق، ويدرس موسيماني المدرب الفني للفريق هذا الأمر بعد نهاية بطولة إفريقيا.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات النادب الأهلي كانت امام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

موعد مباراة الأهلي

فيما يستعد المارد الأحمر لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة.

و قال إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني والذي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية ومنح تعليمات خاصة للاعبين وتصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية، استعداداً للمباراة المقبلة أمام نادي سيمبا.

وخاض الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب العودة من السودان، ويسعي الفريق في الفوز برغم ضمان التأهل إللي ان الفريق يرغب في الفوز دائماً.