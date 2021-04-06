/625996/التشكيل-الرسمي-لـ-مانشستر-سيتي-وبرسيا-دورتموند-في-دور-أبطال-أوروبا

يستضيف مانشستر سيتي في مباراة اليوم في أمام بروسيا دورتموند في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، علي ملعب الاتحاد بإنجلترا.

وجاء الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في مباراة اليوم بتشكيل للفريق امام الفريق الألماني بروسيا دورتموند اليوم. تشكيل مانشستر سيتي في المباراة : في حراسة المرمي : إيدرسون في خط الدفاع : كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – جواو كانسيلو. في خط الوسط : رودريجو – إلكاي جوندوجان – رياض محرز – برناردو سيلفا – فيل فودن في خط الهجوم : كيفين دي بروين وأعلن الألماني إيدين تيرزيك المدير الفني للفريق الألماني بروسيا دورتموند في لقاء مانشستر سيتي اليوم في لقاء الذهاب لربع نهائي دور أبطال أوروبا. تشكيل بروسيا دورتموند في المباراة : في حراسة المرمي : مروين هيترز . في خط الدفاع : رافائيل جيريرو – مانويل أكانجي – ماتس هوملز – ماتو باوزا . في خط الوسط : محمود داهود – إيمري تشان – جود بيلنيجام . في خط الهجوم : ماركو رويس – انسجار كاناف – أيرلينج هالاند . القناة الناقلة للمباراة تبث مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند علي شبكة قنوات بي إن سبورت 2 إتش دي بريميم ، بتعليق صوتي الجزائري حفيظ دراجي . طاقم التحكيم للمباراة يطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتيموند اليوم في لقاء الذهاب للدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا ، الحكم الروماني أوفيديو ألين هاتيجان، وياتي في مساعدته الحكم المساعد سيباستيان أيوجين جيورجها، وأوكتافيان سوفري، والحكم الرابع إستفان كوفاكس ، ويشهد على اللقاء ملعب مانشستر سيتي ملعب الاتحاد بالعاصمة الإنجليزية .

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