/625998/فاروق-جعفر-ميدو-متعود-على-تسريب-التسجيلات-والأخبار-وهو-شخص-غير-أمين-فيديو

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن حديث أحمد حسام ميدو بخصوص الحصول على أموال من النادي هو غير صحيح تماما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن": "منذ إعتزالي كرة القدم لم أحصل على أي مليم من نادي الزمالك، ومن الممكن أن يحصل ميدو على الأموال لكنني لا أفعل ذلك، لأن ما يهمني مصلحة نادي الزمالك".

وتابع: "مفيش أي تواصل بيني وبين ميدو ومينفعش نبقى أصحاب من الأساس لأن فارق السن بيننا كبير ولابد أن يحترم حديثة عندما يتحدث عن أحد رموز نادي الزمالك، وكنا نحترم والدة عندما كان متواجدا في نادي الزمالك لأن كبير في السن وله احترامه وتقديره".

فاروق جعفر

وأردف: "ميدو أشتغل في قطاع الناشئين في النادي، وكل كلامة كدب في كدب، وهو متعود دايما على الكذب وبيسرب الأخبار والتسجيلات ومتعود على هذا الأمر".

واختتم: " الإعلام الرياضي في مصر بخير، وهناك نظام في الإعلام وقبل 5 سنوات كان هذا الأمر غير متواجد ولكن يحدث أن يخرج البعض عن النص في بعض الأحيان".

قناة النهار تحقق في واقعة تسجيل صوتي لـ «ميدو» واتجاه لإيقاف برنامج أوضة اللبس مؤقتا

تتجه النية داخل قناة النهار الفضائية إيقاف برنامج أوضة اللبس والذي يقدمه العالمي أحمد حسام ميدو.

قناة النهار

يأتي هذا القرار المرتقب بسبب حديث ميدو عبر تطبيق "كلوب هاوس" بأن مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق كان يستخدمة من أجل الضغط على لاعبي الزمالك عبر برنامجة، للتجديد وتواجد ضغط جماهيري على اللاعبين.

وعلم موقع دوت الخليج أن هناك تحقيقات في هذه الواقعة من جانب إدارة قناة النهار والمجلس الأعلى للإعلام، بسبب ما بدر من ميدو بإستخدام البرنامج لأغراض شخصية، وهو ما أغضب المسئولين.

أحمد حسام ميدو

وقال ميدو خلال التسجيل الصوتي أنه كان يضغط على أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بالإتفاق مع مرتضى منصور، وأيضا اللاعب يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق من أجل وضع الضغط الجماهيري عليه بسبب عدم التوقيع سريعا.

ومن الممكن أن يتم إيقاف ميدو خلال الساعات أو الأيام القادمة للتحقيق معه في ما حدث وأتخاذ الإجراءات اللازمة.