فاروق جعفر: «ميدو» مش بيحترم الرموز وكلمة العالمي «أسطورة وهمية» (فيديو)

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن": "لو حدث وطلب مرتضى منصور من ميدو أن يهاجم لاعبي الزمالك عبر برنامج أوضة اللبس فهو شخص غير أمين، لأنه لابد أن يحافظ على السر مهما كان الأمر لأنه طالما قرر العمل معه حتى لو كان الأمر خاطئ فيجب الحفاظ على السر".

وتابع: "كلام ميدو غير مقنع تماما، ودايما بيتكلم بأنه يعرف الجميع وهذا الأمر خاطئ ولا يستطيع تصديق ما الذي يقوله هذا الشخص، ويجب أن يكون ملتزم ويبطل كذب وأفلام ليس لها معني".

حضرة المواطن

وأردف: "ميدو شخص غير أمين ولن يكون موضع ثقة من اليوم لأنه يهاجم الجميع ولا يحترم الرموز، وكان قد خرج منذ شهر وهاجم خالد الغندور كابتن نادي الزمالك وتحدث عنه بالسوء وهذا الأمر غير جيد نهائيا، وميعرفش يعني أي كابتن، وكرة القدم مثل الجيش لابد أن يكون هناك احترام للنجوم والأساطير".

واختتم: "هرد على ميدو ولكن بأدب وليس كما يفعل لأنني أقدر الجميع وأستطيع أن أوقفه عن حده ويجب أنه مينساش أنه عمل مشاكل مع حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك، ولو ميدو عالمي يبقي محمد صلاح نقول عليه أي، ويجب أن يكون سيطرة على الجميع والحفاظ على مصر".

ميدو «يفضح» فاروق جعفر:«مين قالك عاوزين مصلحة الزمالك»

واصل أحمد حسام ميدو شن الهجوم على لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم فاروق جعفر لاعب وسط الفارس الأبيض السابق، بسبب تصريحات الأخيرة بعدم الحرص على مصلحة القلعة البيضاء.

وقال ميدو خلال حديثه عبر أحد المنصات الإلكترونية: " تحدثت مع فاروق جعفر ، عن مصلحة الزمالك خلال الفترة وضرورة الوقوف بجانب النادي في اللحظات القادمة، لأنه حتى لو فاز الأهلي في جميع المباريات سيتخطى الأبيض بثلاث نقاط فقط".

فاروق جعفر

وتابع ميدو: " الأمر الذي يدعو لضرورة التعاون والتوحد خلف مصلحة الزمالك لكنه فأجئني بإجابته".

سيد علي

وكشف ميدو أن فاروق جعفر قال له : " ومين قالك أننا عاوزين مصلحة الزمالك" الأمر الذي أصابني بالدهشة وتعجبت كثيرا من حديثه. لكنه تابع حديثه : " أنا بقولك مين قالك أننا عاوزين الزمالك يقف على رجله".