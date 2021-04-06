/626001/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-ريال-مدريد-وليفربول

تنطلق بعد قليل مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر شاشة بين سبورت 1 بريميم.

تشكيل ليفربول في المباراة : في حراسة المرمي: أليسون بكيير في خط الدفاع : روبيرتسون – أوزان كاباك – نات فيليبس – أليكساندر أرنولد . في خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا – فينالدوم . في خط الهجوم : ديجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني . وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة : في حراسة المرمي : ثيبو كورتوا. في خط الدفاع : ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز. في خط الوسط : توني كروس – مودريتش – كاسيميرو. في خط الهجوم : فينيسيوس – بنزيما – أسينسيو.

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