السفير حسام زكى: أدعو المصريين للامتناع عن التعليق على موضوعات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - دعا السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، جموع المصريين من إعلاميين وأفراد على صفحات التواصل الاجتماعى، إلى الامتناع التام عن التعليق على الموضوعات المرتبطة بسد النهضة من الآن وحتى إشعار آخر تقرره الدولة.





وذكر السفير حسام زكى، فى تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "خلافا لمعتقداتى الشخصية الراسخة وإيمانى بحرية التعبير والكلمة.. إلا أننى أدعو جميع المصريين من إعلاميين وأفراد على صفحات التواصل الاجتماعى إلى الامتناع التام عن التعليق على الموضوعات المرتبطة بسد النهضة من الآن وحتى إشعار آخر تقرره الدولة". وتابع: "بل أدعو الدولة إلى أن تتدخل لوقف عبث كبير أشهد ملامحه منذ بضعة أيام، بدأ يغزو المشهد الإعلامى وصفحات التواصل ويؤذى المصالح المصرية أذى كبيرا".

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