جدة - نرمين السيد - قال محمود الريدى، رئيس مجلس أمناء أحد مراكز ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنيا، إن أكبر كيفية فى علاج ذوى الاحتياجات الخاصة، إجراء دورات تأهيل لهم مع رفع وعى المجتمع حول كيفية التعامل معهم عبر وسائل مختلفة وأيضا عبر الكوادر المؤهلة.





وأكمل الريدى أن تأهيل أسر ذوى الإعاقة للتعامل معهم أمر مهم للغاية، كذلك توفير الخدمات الاجتماعية لهم للتغلب على المشاكل التى قد تواجههم. وأضاف الريدى أن مصر لديها فرصة كبيرة الفترة الحالية لتغيير نظرة المجتمع لذوى الهمم، فى ظل اهتمام الرئيس السيسى بهم، مع وجود توجه تشريعى للحفاظ على حقوقهم وتوفير بيئة صالحة لهم، مؤكدًا أن ما يفعله الرئيس والسلطة التشريعية بحاجة لدعم مجتمعى. وأنهى الريدى كلامه بأنه يجب أن يحظى المدربون بفرصة حقيقية للتدريب على كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة عبر برامج متخصصة من التعليم المستمر، وأن هناك دورًا مهمًا من المجتمع المدنى والمؤسسات المهتمة برعاية ذوى الإعاقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متخصص فى علاج ذوى الاحتياجات الخاصة : نعمل على تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.