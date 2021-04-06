بعد وضع راكبة لمولود جديد.. طائرة مصر للطيران تغير مسار رحلتها

جدة - نرمين السيد - غيّر قائد طائرة مصر للطيران القادمة من نجامينا مسار الرحلة والهبوط اضطراريًّا فى مطار أسوان؛ للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية بصحبة طفلين ومولودها الجديد؛ بعد إتمامها عملية الولادة بسلام على متن الطائرة.





وأشار بيان أصدرته مصر للطيران اليوم، الثلاثاء، إلى أنه تم إبلاغ قائد الرحلة التى كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة مساء اليوم بتعرض راكبة تشادية لآلام الوضع المفاجئة أثناء الرحلة، مؤكدا أن قائد الطائرة أعطى تعليماته لاتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والرحلة بمعاونة مساعد قائد الطائرة.

وأوضح البيان أن أفراد الركب الطائر تعاملوا مع الحالة بشكل سريع لمساعدة الراكبة، مشيرة إلى أن الراكبة وضعت مولودها أثناء تحليق الطائرة فوق الخرطوم وهم بحالة جيدة الآن.

ولفت البيان إلى أن الأم والمولود بصحة جيدة، مضيفا أن الطائرة -الرحلة رقم MS 886، من طراز البوينج B737-800- عادت مرة أخرى من مطار أسوان؛ لتستأنف رحلتها فى طريقها إلى مطار القاهرة.