وأشار بيان أصدرته مصر للطيران اليوم، الثلاثاء، إلى أنه تم إبلاغ قائد الرحلة التى كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة مساء اليوم بتعرض راكبة تشادية لآلام الوضع المفاجئة أثناء الرحلة، مؤكدا أن قائد الطائرة أعطى تعليماته لاتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والرحلة بمعاونة مساعد قائد الطائرة.
وأوضح البيان أن أفراد الركب الطائر تعاملوا مع الحالة بشكل سريع لمساعدة الراكبة، مشيرة إلى أن الراكبة وضعت مولودها أثناء تحليق الطائرة فوق الخرطوم وهم بحالة جيدة الآن.
ولفت البيان إلى أن الأم والمولود بصحة جيدة، مضيفا أن الطائرة -الرحلة رقم MS 886، من طراز البوينج B737-800- عادت مرة أخرى من مطار أسوان؛ لتستأنف رحلتها فى طريقها إلى مطار القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وضع راكبة لمولود جديد.. طائرة مصر للطيران تغير مسار رحلتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.