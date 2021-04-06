فيديو.. وزير التعليم: استكمال العام الدراسى إنجاز واتخذنا إجراءات لمنع الغش

وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن، على قناة الحدث اليوم، أوضح شوقى: "هناك أمور خلف الكواليس لا يراها الناس، معظم الدول أغلقت التعليم، واستكمال العام الدراسى يعتبر إنجازا للدولة المصرية، ستجرى الامتحانات فى نهاية أبريل فى منهج 6 أسابيع فقط، وبدلا من الحضور 10 أيام سيحضرون 3 أيام".
وتابع: "اللى بيحصل فى المناهج الجديدة يستحق التعلم، واتفقنا مع الصين وفرنسا على إدخال اللغتين الصينية والفرنسية فى المناهج المصرية، واستمرينا عام ونصف فى الاتفاق معهم، وسيتم تطبيقها بداية من العام القادم وسيكون الأمر اختياريا كلغة تانية".
كما أشار إلى أنه سيجرى إضافة تربية مهنية وتكنولوجيا المعلومات بداية من الصف الرابع الابتدائى، مبينا: "أسلوب الامتحان سواء ورقى أو شفوى أو إلكترونى لن يفرق فى محتوى الامتحانات نفسها، ومن يروج بوجود فروق بينهم له مآرب أخرى".
وأكد الوزير: "بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، تم اتخاذ جميع الإجراءات التى ستمنع الغش، والطالب الذى أهل نفسه للغش، أقول له: الله يكون فى عونك علشان مش هتعرف، وهناك 32 مليون طالب فى مرحلة الثانوية العامة".
وبين شوقى: "الامتحان ثابت، سواء إلكترونى أو ورقى، والتطوير فى المرحلة الثانوية، عبارة عن تغيير فى طريقة القياس والتقييم، نحاول أن نعرف ماذا فهم الطالب خلال العام الدراسى وليس ماذا حفظ، وأؤكد أن كل الطلاب فى المرحلة الثانوية سيمتحنون بنظام الأسئلة الجديدة، والتابلت واستخدامه هدفه الرئيس الوصول للمنصات الإلكترونية التى وفرتها الدولة، ونحن نحاول أن نقلل العنصر البشرى فى المنظومة وفى تعليم أوراق الامتحانات".
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