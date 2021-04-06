حزب حماة الوطن ينعى اللواء فاروق مجاهد

جدة - نرمين السيد - نعى حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدى، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن والأسى اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة محافظة القاهرة الذى وافته المنية اليوم داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.





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