وزير التعليم يكشف تفاصيل حضور الطلاب في رمضان «فيديو» 

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في ظل جائحة كورونا..

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل حضور الطلاب في المراحل التعليمية خلال شهر رمضان الكريم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

طارق شوقي: معظم دول العالم أغلقت الدراسة وفي مصر مستمرة

وأوضح وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أن معظم دول العالم أغلقت الدراسة وفي مصر مستمرة وهذا الأمر يعد إنجازا كبيرا للحفاظ على مستقبل الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى إن الحضور اختياري للجميع في المدارس الحكومية والخاصة والدولية خلال شهر رمضان، مردفا الي أن في حال الحضور يكون عن طريق جداول لتقليل أعداد الطلاب موزعة إلى 3 أيام فقط في الأسبوع لحضور الطلاب.

وزير التربية والتعليم: امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي في أبريل

وتابع وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، في مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن طلاب ثانوي أولى وثانية من المقرر أن يمتحنوا في أبريل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التيسير على الأهالي والطلاب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت تراجعها عن تجربة امتحانات البابل شيت التي أعلنت عن تطبيقها من قبل في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2020-2021، بعد عزم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن عقدها واعتبرها الحل الأمثل لإجراء الامتحانات.

حالة من التخبط تشهدها أروقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة الأخيرة، فلم يكن قرار إلغاء نظام البابل شيت بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وتطبيق تجربة الامتحانات المجمعة على الطلاب على أن تكون الإجابات في ورقة الأسئلة تيسيرا لتصحيحها، هو القرار الأول الذي يتراجع فيه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة الماضية.

تجربة البابل شيت هو رابع قرار تتراجع عنه وزارة التربية والتعليم في تقييم الطلاب ثم تتراجع عنها، في فشل جديد للتجارب التقيمية التي تطبقها الوزارة دون دراسة كافية لاحتياجات الميدان التعليمي قبل التجريب.