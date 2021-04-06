سفير مصر فى أكرا يبحث مع وزير النقل الغانى آفاق التعاون بين البلدين

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، أن الاجتماع تناول التعاون المُشترك فى مجال تأسيس شركة طيران وطنية لغانا فى إطار سعى الجانبين لتحقيق التكامل الإفريقى المأمول عبر تيسير حركة التجارة والأفراد فيما بين دول القارة وخارجها.
وأشار السفير حنا -خلال اللقاء- إلى ما توليه القيادة السياسية فى مصر من اهتمام خاص بمجال النقل بمُختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، مُعدداً المشروعات القومية الضخمة التى تمت خلال الأعوام القليلة الماضية وساهمت فى إحداث طفرة كبيرة فى هذا المجال الحيوى الهام، وذلك عن طريق إيجاد منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط بين مختلف وسائل النقل سواءً للركاب أو البضائع، والتوسع فى شبكات الطرق والكبارى وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط إليه.
كما استعرض السفير قدرة مصر على مواصلة تقديم خدماتها الجوية عبر طيرانها الوطنى دون انقطاعٍ خلال جائحة (كورونا).
وأكدَ ترحيب مصر بمُشاركة غانا خبراتها المُتراكمة فى مجال الطيران المدنى عبر الشراكة الاستراتيجية الجارى إتمامها لتأسيس شركة طيران وطنية غانية بخبرةٍ واستثمارات مُشتركة.
بدوره، أعرب وزير النقل الغانى عن تطلعه للتعاون مع مصر فى هذا القطاع الخدمى المهم، مُثمناً خبرة مصر المُتراكمة فى هذا المجال وحرصها على تحقيق الاندماج الأفريقى المنشود، مؤكداً تطابق الرؤى بين البلديّن الصديقيّن اتصالاً بأهمية دعم التكامل الأفريقى وتعزيز التعاون إنفاذاً لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
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