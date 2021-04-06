طارق شوقى: الامتحانات الشهرية لأولى وثانية ثانوى ستكون ورقية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثانى الثانوى ستكون ورقية بنظام الأسئلة الجديد فى المدرسة، عبر امتحانات مجمعة فى أيام، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد فى شهر يوليو المقبل.





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