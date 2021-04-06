برلمانى : مشروع مستقبل مصر يسد الفجوة الزراعية 

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بمشروع "مستقبل مصر" الذى تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم بالتزامن مع بدء عملية الحصاد الموسمى للمحاصيل الزراعية، موضحا أن هذا مشروع هو حلم قومى للدولة المصرية يساهم بـ 60 % من الدلتا الجديدة.





وأكد الرشيدى فى بيانه، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع العملاق يهدف إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلى وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى مستقبل مصر مشروع لاستصلاح الأراضى الزراعية يمتد على مساحة 500 ألف فدان. وذكر أن المشروع يقع على امتداد محور الضبعة شمالاً، بالقرب من مطارى سفنكس وبرج العرب ومينائى الدخيلة والإسكندرية، فضلا عن أنه يمثل المشروع خطوة جديدة نحو إنجازات القطاع الزراعى مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه يهدف المشروع لإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدراية جديدة. وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية أن المشروع يساهم أيضا فى توفير العملة الأجنبية مما يدعم الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى أنه يسد الفجوة فى السوق المحلية بين الإنتاج والاستيراد.

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