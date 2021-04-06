طارق شوقى: تحديد طبيعة الامتحان والأسئلة من سلطة الوزير المختص

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحديد ما إذا كان الامتحان ورقى أو شفوى أو بحثى أو إلكترونى وكذلك طبيعة الأسئلة من سلطة الوزير المختص.





وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الثلاثاء، إن تعديلات قانون التعليم لا علاقة لها بهذه الأمور ولم يبدأ بحثها فى مجلس النواب ولن تغير من كون الثانوية العامة إلكترونية فى موعدها.

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