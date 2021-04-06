سفير رومانيا بمصر يتطلع لتوقيع اتفاقية تأخّى بين سينايا وشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مساء اليوم الثلاثاء، مع السفير ميهاى ستيفان ستوبارو، سفير رومانيا لدى القاهرة، سبل التعاون بين البلدين فى المجال السياحى وتوقيع بروتوكول توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن المشابهة بدولة رومانيا.





وأعرب السفير الرومانى، فى بداية اللقاء، عن جزيل شكره لمحافظ جنوب سيناء لحسن استقباله وكرم ضيافته فى المرة الثانية له للقاء محافظ جنوب سيناء لافتاً أن الزيارة الأولى فى عام 2018.

وأشاد السفير بما رآه من طفرة وتطور بالغ بمدينة شرم الشيخ الساحرة معرباً عن اندهاشه بما تم من تطوير خلال تلك الفترة وشكر المحافظ لجهوده المتميزة وسعيه الدؤوب خاصة فى مجال الترويج السياحى.

وأضاف السفير الرومانى انه سعيد أيضا أن تأتى هذه الزيارة فى ذكرى مرور 115 عاماً عن العلاقات المصرية الرومانية لافتاً ان دولة رومانيا ستحتفل بتلك الذكرى العظيمة خلال هذا الشهر الجارى، مؤكدًا أنه يطوق إلى الموافقة على توقيع بروتوكول تأخى بين مدينة سينايا الرومانية ومدينة شرم الشيخ المصرية.

من جانبه، رحب محافظ جنوب سيناء بالسفير الرومانى على أرض مدينة شرم الشيخ، وقال إن الشعبين المصرى والرومانى من الشعوب المتحابة، معرباً عن سعادته بتوقيع اتفاقية تأخى بين مدينة سينايا الرومانية ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، لزيادة التعاون فى المجالات المختلفة وخاصة فى المجال السياحى والثقافى بعد مراجعة بنود الإتفاقية والحصول على الموافقات من الجهات المعنية.

ولفت إلى أنه تم توقيع العديد من اتفاقيات للتآخى بين مدينة شرم الشيخ وعددا من المدن المشابهة بالعديد من الدول فى إطار التنشيط والترويج السياحى وتبادل الثقافات بين الشعوب.

وفى نهاية اللقاء، قام المحافظ بإهداء سفير رومانيا درع محافظة جنوب سيناء وهدايا تذكارية، وحضر اللقاء المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، وعبد الفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام.