الشيوخ ينعى عضو المجلس فاروق مجاهد

جدة - نرمين السيد - نعى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن النائب اللواء فاروق مجاهد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يلهم أسرته الصبر و السلوان.





جاء ذلك فى برقية عزاء من رئيس الشيوخ لأسرة النائب الراحل. كما نعى وكيلا المجلس النائب المستشار بهاءالدين أبوشقة، والنائبة فيبى فوزى، والأمين العام للمجلس المستشار محمود إسماعيل عتمان ونائبه المستشار عمرو يسرى النائب الراحل وأن يتغمده الله بواسع رحمته.

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