الطب الوقائى: ما يقرب من 200 ألف مواطن حصلوا على لقاح كورونا...

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن عدد الذين جرى تطعيمهم بلقاح كورونا بلغ 200 ألف مواطن تقريبا، بينما سجل حوالى 800 ألف مواطن للحصول على اللقاح، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين العالم يشهد نشاطا ملحوظا في الإصابات، وبلغت الحالات العالمية 700 ألف إصابة يومية، بعد أن كان المتوسط 400 ألف الأشهر الماضية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" الذي يذاع على قناة DMC: "هناك مؤشرات في مصر لزيادات بإصابات كورونا، ولكنها تظل زيادات طفيفة، ونأمل أن تقل تلك الأعداد من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وتقليل التواجد بالمناسبات الاجتماعية أو الأماكن المزدحمة أو ضعيفة التهوية".

وقال: "نتوقع أن يكون هناك زيادة في إصابات كورونا في رمضان، وهو ما أدركته الحكومة بتطبيق شديد للإجراءات الوقائية، وأتمنى أن نحافظ على تقليل التجمعات وتقليل العزومات أو توزيعها على مدار الأسبوع ولا يتم جمعها في يوم واحد".

وتابع: "في بعض الأحيان يحدث تحور في الفيروس، حيث يحدث تغيرات وبائية، وهناك رصد لكل تلك الأمور في مصر، ويجرى تتبعها بدقة كبيرة، وبعض المصابين تتكون لديهم أجسام مضادة، ولكن لا توجد دراسة حقيقية تقول المدة التي تستمر فيها الأجسام المضادة داخل جسم المتعافي".