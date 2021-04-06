وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: ”اللى ناوى يغش مش هيعرف” 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن كل التنظيم الذي سبق رمضان سيرى تطبيقه في شهر رمضان، مثل الحضور الاختياري للمدرسة، وفي حالة الحضور نطبق جداول تبادلية، وجرت دعوة المدارس لتخصيص 3 أيام فقط للحضور في حال اختيار ولي الأمر الذهاب للمدرسة بدلا من الدراسة "أون لاين"، وتابع: "أسلوب الامتحان سواء ورقي أو شفوي أو إلكتروني لن يفرق في محتوى الامتحانات نفسها، ومن يروج بوجود فروق بينهم له مآرب أخرى، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة، تم اتخاذ جميع الإجراءات التي ستمنع الغش، والطالب الذي أهل نفسه للغش، أقول له: الله يكون في عونك علشان مش هتعرف، وهناك 32 مليون طالب في مرحلة الثانوية العامة".

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "هناك أمور خلف الكواليس لا يراها الناس، معظم الدول أغلقت التعليم، واستكمال العام الدراسي يعتبر إنجازا للدولة المصرية، ستجرى الامتحانات في نهاية أبريل في منهج 6 أسابيع فقط، وبدلا من الحضور 10 أيام سيحضرون 3 أيام".

وقال: "الامتحان ثابت، سواء إلكتروني أو ورقي، والتطوير في المرحلة الثانوية، عبارة عن تغيير في طريقة القياس والتقييم، نحاول أن نعرف ماذا فهم الطالب خلال العام الدراسي وليس ماذا حفظ، وأؤكد أن كل الطلاب في المرحلة الثانوية سيمتحنون بنظام الأسئلة الجديدة، والتابلت واستخدامه هدفه الرئيس الوصول للمنصات الإلكترونية التي وفرتها الدولة، ونحن نحاول أن نقلل العنصر البشري في المنظومة وفي تعليم أوراق الامتحانات".

وقال: "اتفقنا مع الصين وفرنسا على إدخال اللغتين الصينية والفرنسية في المناهج المصرية، واستمرينا عام ونصف في الاتفاق معهم، وسيتم تطبيقها بداية من العام القادم وسيكون الأمر اختياريا، وسيجرى إضافة تربية مهنية وتكنولوجيا المعلومات بداية من الصف الرابع الابتدائي، وسنرى أمورا أهم كثيرا من الامتحان الورقي والإلكتروني".