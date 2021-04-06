 الزراعة: مشروع ”مستقبل مصر” سيضيف 10% لإجمالى الإنتاج الزراعى لمصر 

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مشروع مستقبل مصر الذى تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، موضحا أن هذا المشروع سيضيف 10% لجملة الإنتاج الزراعى للدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة تتوسع لزراعة أكثر من مليون فدان جديد.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مشروع مستقبل مصر يتضمن تربة شديدة الخصوبة، وهناك جودة للأرض الخاصة بالمشروع، موضحا أن مشروع مستقبل مصر يعد نواه لإطلاق الدلتا لجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة،، أن هذا المشروع سيساهم في زيادة المعروض من الإنتاج الزراعى وزيادة الفرص التصديرية وزيادة فرص العمل، بجانب تنوع كبير في زراعة المحصول والفاكهة، كما سيوفر 5 ملايين فرصة عمل، ويستضيف عددا كبيرا من الأسر، وسيتضمن محطات معالجة ومحطات تحلية مياه تجعلنا نستطيع أن نزرع هذه المنطقة

وكان تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بمشروع "مستقبل مصر"، والتى تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة.

كما التقى الرئيس بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع، حيث اطلع على تطورات الموقف التنفيذي والاقتراحات المختلفة لتطوير الإنتاج، داعياً لزيادة استثماراتهم في المشروع، وموجهاً بتذليل أية عقبات قد تطرأ في هذا الصدد، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية وزيادة الانتاج الزراعي لمشروع "مستقبل مصر" بالنظر إلى رقعته الجغرافية الشاسعة.