أحدث إطلاق نار في شيكاغو جرح صبي يبلغ من العمر عامين و 7 بالغين

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محمد سياف - ابو ظبي - أصيب طفل يبلغ من العمر عامين برصاصة في رأسه في أحدث إطلاق نار في شيكاغو صباح الثلاثاء أثناء ركوبه في سيارة في بحيرة شور درايف الشهيرة في شيكاغو بعد ساعات فقط من إطلاق النار على سبعة أشخاص جرحوا في قتال على بعد أميال قليلة ويعد هذا العام من أكثر الأعوام دموية في تاريخ الولاية كما أعلنت شرطة المدينة. وفقا لشرطة شيكاغو ، تحطمت السيارة بعد إطلاق النار على الصبي في المعبد بالقرب من حديقة جرانت على الجانب الجنوبي من المدينة في حوالي الساعة 11 صباحًا.

وقال شهود عيان للشرطة إنهم سمعوا إطلاق نار قبل لحظات من تحطم السيارة ، التي سارت على بعد نحو مبنيين بعد إطلاق النار.كما قالوا إن امرأة قفزت من السيارة مع الطفل وقادهم شخص ما إلى مستشفى نورث وسترن ميموريال قبل نقل الصبي إلى مستشفى لوري للأطفال ، حيث قالت الشرطة إنه في حالة حرجة.

إصابة 7 أفراد في أحدث إطلاق نار في شيكاغو في حي ساوث سايد

ليلة الإثنين ، تحول قتال إلى عنف مسلح في حي ساوث سايد في إنجليوود. وأصيب سبعة أشخاص أحدث إطلاق نار في شيكاغو. ووردت حالة سيدة تبلغ من العمر 39 عاما في حالة خطيرة بعد إصابتها بطلق ناري في الذراع والبطن. وقالت الشرطة إن خمسة رجال نقلوا إلى المستشفى في حالة جيدة ، بينما كان شخص آخر في حالة جيدة بعد دخوله مستشفى في ضاحية كوك كاونتي في هارفي مصابا بطلق ناري في ساقه. ولم يتم إجراء أي اعتقالات في إطلاق النار ويقوم المحققون بالتحقيق.

ويأتي أحدث إطلاق نار في شيكاغو في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء شيكاغو يوم الأحد الفصح ، والتي خلفت سبعة قتلى وما لا يقل عن 10 آخرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية. وفي الأسبوع الماضي ، قتل ضابط شرطة في شيكاغو بالرصاص آدم توليدو البالغ من العمر 13 عامًا أثناء فراره من الضباط بينما كان يحمل مسدسًا. توفي Adam في مكان الحادث في 29 مارس وتم العثور على مسدس. قال العمدة لوري لايتفوت إن ضباط الشرطة قد تم تحذيرهم من أن أفراد العصابة قد يطلقون النار عليهم انتقاما لمقتل آدم.

شهر من أكثر الشهور دموية في تاريخ ولاية شيكاجو

انتهى شهر مارس مع انتهاء العديد من الأشهر الأخرى: مع وقوع المزيد من جرائم القتل وإطلاق النار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وبحسب إحصائيات دائرة الشرطة التي صدرت الأسبوع الماضي ، فإنه بنهاية مارس كان هناك 131 جريمة قتل مقارنة بـ 98 في نفس الفترة من العام الماضي. وكان عدد ضحايا إطلاق النار في عام 2021 قد تجاوز بالفعل 700 – أكثر من 200 أكثر مما تم تسجيله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

هذه الأرقام الإجمالية وعمليات القتل في نهاية الأسبوع تضع شيكاغو في طريقها للتغلب على 769 جريمة قتل في عام 2020 ، والتي كانت العام الأكثر دموية في جميع الحالات باستثناء عام واحد في العقدين الماضيين. لطالما وضعت هذه الأنواع من الأرقام شيكاغو في قلب النقاش الوطني حول عنف السلاح.

يوم الثلاثاء ، قال السكرتير الصحفي للرئيس جو بايدن ، جين بساكي ، إن الرئيس يفضل المزيد من الإنفاق الفيدرالي على “منع العنف المجتمعي” ويدفع باتجاه اتخاذ تدابير سلامة السلاح للمساعدة في إبطاء وتيرة العنف المسلح وخاصة بعد أحدث إطلاق نار في شيكاغو. وقالت خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “لقد اقترح في الواقع تمويلًا للقيام بذلك … من أجل معالجة انتشار العنف في بعض المجتمعات مثل شيكاغو ، نحتاج إلى إنفاق أموال من الحكومة الفيدرالية للقيام بذلك بالضبط”.

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