رئيس الشيوخ ينعى النائب فاروق مجاهد 

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لأسرة اللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بالمجلس، لمشاطرتهم الأحزان، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر و السلوان.

وكيلا مجلس الشيوخ والامين العام ينعون فاروق مجاهد

كما نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة،والنائبة فيبي فوزي، وكيلا المجلس، وكذلك المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، ونائبه المستشار عمرو يسري، أسرة النائب، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وفاة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

هذا وتوفى اللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أمين أمانة محافظة القاهرة، اليوم، بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني، ونعي الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي، الفقيد داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

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وكان رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أعلن أمس اسماء رؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس، عملًا بنص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس وأوضح عبد الرازق أن رئيس حزب مستقبل وطن أخطره باختيار عضو مجلس الشيوخ، حسام الخولى ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، مشيرا إلى إخطار رئيس حزب الشعب الجمهوري باختيار عضو المجلس حازم عمر ممثلًا للهيئة البرلمانية أمام المجلس.

وأضاف أن حزب حماة وطن أخطره باختيار عضو المجلس، فاروق مجاهد شحاتة، ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، وعضو المجلس حاتم حشمت نائبًا له أما حزب التجمع فقد أخطر المجلس باختيار عضو مجلس الشيوخ، السيد عبد العال ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، بينما أخطره رئيس حزب الإصلاح والتنمية باختيار عضو المجلس، سلوى الحداد ممثلًا للهيئة البرلمانية وينوب عنها النائب سامح السادات فيما أخطره الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، باختيار عضو المجلس محمود سامي محمد ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب.

وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، يخطر رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابًة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث