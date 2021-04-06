متحدث الزراعة: مشروع مستقبل مصر: يوفر 5 مليون فرصة عمل "فيديو"

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كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل جديدة في مشروع مستقبل مصر الذي افتتحة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

متحدث الزراعة : مشروع مستقبل مصر يساهم في زيادة المعروض من الإنتاج الزراعى

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن المشروع سيساهم في زيادة المعروض من الإنتاج الزراعى وزيادة الفرص التصديرية وزيادة فرص العمل، بجانب تنوع كبير في زراعة المحصول والفاكهة.

متحدث الزراعة: مشروع مستقبل مصر يوفر 5 ملايين فرصة عمل

وأشار الدكتور محمد القرش، متحدث الزراعة، إلى أن المشروع سيوفر 5 ملايين فرصة عمل، ويستضيف عددا كبيرا من الأسر، وسيتضمن محطات معالجة ومحطات تحلية مياه تجعلنا نستطيع أن نزرع هذه المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، مساء اليوم الثثاء ، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشروع مستقبل مصر يتضمن تربة شديدة الخصوبة، وهناك جودة للأرض الخاصة بالمشروع، موضحا أن مشروع مستقبل مصر يعد نواه لإطلاق الدلتا لجديدة.

متحدث الزراعة: مشروع مستقبل مصر من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة

ونوة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إلى أن مشروع مستقبل مصر الذى تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، متابعا أن هذا المشروع سيضيف 10% لجملة الإنتاج الزراعى للدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة تتوسع لزراعة أكثر من مليون فدان جديد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، قد تفقد صباح اليوم مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بمشروع "مستقبل مصر"، والتى تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة.