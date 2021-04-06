/626006/لأول-مرة-بعد-تركه-الزمالك-برنامج-مصري-يستضيف-مصطفى-محمد-اليوم

لم يظهر مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي في أي برنامج، ولم يدلي بأي تصريحات منذ بداية مسيرته الاحترافية، وتركه للقلعة البيضاء .

موعد حلقة مصطفى محمد في صاحبة السعادة

وأعلن برنامج " صاحبة السعادة " الذي تقدمه إسعاد يونس عبر شاشة dmc، استضافتها لمصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، في حلقة ستتم إذاعتها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر .

وتنتظر الجماهير سماع مصطفى محمد لأول مرة، وحديثه عن كواليس تركه لنادي الزمالك في ظروف غامضة، حمله الكثيرون وقتها اللوم بسبب تصرفه .

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ويقدم مصطفى محمد أداء جيد مع فريقه الجديد جالطة سراي التركي منذ انتقاله في يناير بعقد إعارة لمدة موسم ونصف بنية البيع، حيث قام بتسجيل 9 أهداف في 16 لقاء .

تردد قناة dmc

ويقدم دوت الخليج تردد قناة dmc لمشاهدة مصطفى محمد اليوم :

التردد : 11449 . الاستقطاب : افقي . معدل الترميز : 27500 . معامل تصحيح الخطأ : ¾ . الجودة : HD .

آخر ظهور لـ مصطفى محمد

ولم يكن الحظ حليف مصطفى محمد في آخر ظهور له مع جالطة سراي حيث خرج مصطفى محمد من المباراة قبل أن يتعدى مدة 45 دقيقة لعب، وذلك في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي الموافق الثالث من أبريل، والتي جمعت بين جالطة سراي وهاتاي سبور ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز .

وكانت قد انتهت تلك المباراة بفوز فريق هاتاي سبور بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء على حساب على فريق جالطة سراي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري التركي الممتاز .

ويحتل فريق جالطة سراي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 62 نقطة، من واحد وثلاثين مباراة مسجلا واحدا وستين هدف، ومستقبلا سبعة وعشرين هدفا .