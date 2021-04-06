/626007/من-يخلف-رئيس-الهيئة-البرلمانية-لحزب-حماة-الوطن-بمجلس-الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ، بديل النائب في حالة الوفاة وكان مرشحا ضمن القائمة، حيث تنص المادة (26) من القانون على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

وفاة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

ومن المقرر أن يتم تصعيد البديل له في القائمة وهو هشام سويلم، حيث ورد مرشحا احتياطيا في القائمة الوطنية من أجل مصر، دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ونعى حزب حماة وطن، الراحل فاروق مجاهد، مؤكدا أنه رحل بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني.

وفاه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ

توفي اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس الهيئه البرلمانية بمجلس الشيوخ أمين أمانة محافظة القاهرة اليوم بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني ونعي الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي الفقيد داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان .

وكان رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أعلن أمس اسماء رؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس، عملًا بنص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس وأوضح عبد الرازق أن رئيس حزب مستقبل وطن أخطره باختيار عضو مجلس الشيوخ، حسام الخولى ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، مشيرا إلى إخطار رئيس حزب الشعب الجمهوري باختيار عضو المجلس حازم عمر ممثلًا للهيئة البرلمانية أمام المجلس.

وأضاف أن حزب حماة وطن أخطره باختيار عضو المجلس، فاروق مجاهد شحاتة، ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، وعضو المجلس حاتم حشمت نائبًا له أما حزب التجمع فقد أخطر المجلس باختيار عضو مجلس الشيوخ، السيد عبد العال ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، بينما أخطره رئيس حزب الإصلاح والتنمية باختيار عضو المجلس، سلوى الحداد ممثلًا للهيئة البرلمانية وينوب عنها النائب سامح السادات فيما أخطره الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، باختيار عضو المجلس محمود سامي محمد ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب.

وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، يخطر رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابًة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه".

وأرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء للأسرة اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماه الوطن و رئيس الهيئه البرلمانيه بالمجلس يشاطرهم فيها الأحزان.. داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و ان يلهم أسرته الصبر و السلوان

كما نعي المستشار بهاء الدين ابو شقة.. والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس وكذلك المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري واسرة النائب سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته