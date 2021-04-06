/626008/فينسيوس-يسجل-الهدف-الأول-لـ-ريال-مدريد-في-مرمى-ليفربول-فيديو

سجل جونيور فينسيوس لاعب ريال مدريد الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي يسعى خلاله رفاق محمد صلاح في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأنطلقت مباراة ليفربول وريال مدريد في منافسات ثمن النهائي بين الفريقين، في المباراة التي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويعلق المعلق التونسي عصام الشوالي على اللقاء بين الفريقين عبر القناة الأولى لشبكة بي ان سبورت. https://twitter.com/goolhadi/status/1379516757661126659?s=20 تشكيل ليفربول في المباراة : في حراسة المرمي: أليسون بكيير في خط الدفاع : روبيرتسون – أليكساندر أرنولد - أوزان كاباك – نات فيليبس . في خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا – فينالدوم . في خط الهجوم : محمد صلاح - ديجو جوتا – ساديو ماني . أعلن الفرنسي زيدان المدير الفني لتشكيل ريال مدريد في مباراة الدور الربع نهائي لدوري أبطال اوروبا أمام ليفربول. وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة : في حراسة المرمي : ثيبو كورتوا. في خط الدفاع : ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز. في خط الوسط : مودريتش - توني كروس – كاسيميرو. هدف ريال مدريد في ليفربول في خط الهجوم : بنزيما - فينيسيوس– أسينسيو. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد RTE Two SuperSport Maximo 1 Digi Sport 1 HD Romania beIN Sports HD 1 English أهداف ليفربول وريال مدريد Sky Sport 2 HD Germany BT Sport 2 HD Cosmote Sport 1 HD Ziggo Sport Voetbal M4 Sport HD Hungary Movistar Liga de Campeones HD RMC Sport 1 Polsat Sport Premium 1 HD Eleven Sports 1 HD portugal beIN Sports Connect Telekom Sport 1 HD Rom Look Sport+ HD SuperSport Premier Leagu قنوات ليفربول وريال مدريد بينما تبث قناة مكسبي المفتوحة عبر النايل سات مباراة ليفربول و ريال مدريد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا. ويمكنك إستقبال التردد للقناة كالتالي: تردد القناة : 11411. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب : أفقي. معدل التصحيح 4/3.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «فينسيوس» يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد في مرمى ليفربول «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.