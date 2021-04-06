ريال مدريد يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول«فيديو»

/626009/ريال-مدريد-يسجل-الهدف-الثاني-في-شباك-ليفربولفيديو

أحرز أسينسيو لاعب ريال مدريد الهدف الثاني لفريقه في مرمى ليفربول، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي يسعى خلاله رفاق محمد صلاح في تحقيق نتيجة إيجابية.

وسجل جونيور فينسيوس لاعب ريال مدريد الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول، بعد تمريرة بينية متقنة بشكل طولي عن طريق توني كروس ضربت الخط الدفاعي بالكامل لليفربول ونجح فينيسيوس جونيور في ترويضها داخل منطقة الجزاء ثم سددها مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى لشباك الحارس أليسون.

https://twitter.com/goolhadi/status/1379519001949319175?s=20

وأنطلقت مباراة ليفربول وريال مدريد في منافسات ثمن النهائي بين الفريقين، في المباراة التي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويعلق المعلق التونسي عصام الشوالي على اللقاء بين الفريقين عبر القناة الأولى لشبكة بي ان سبورت.

تشكيل ليفربول في المباراة : في حراسة المرمي: أليسون بكيير في خط الدفاع : روبيرتسون – أليكساندر أرنولد - أوزان كاباك – نات فيليبس . في خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا – فينالدوم . في خط الهجوم : محمد صلاح - ديجو جوتا – ساديو ماني .

أعلن الفرنسي زيدان المدير الفني لتشكيل ريال مدريد في مباراة الدور الربع نهائي لدوري أبطال اوروبا أمام ليفربول.

أهداف ريال مدريد وليفربول

وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة : في حراسة المرمي : ثيبو كورتوا. في خط الدفاع : ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز. في خط الوسط : مودريتش - توني كروس – كاسيميرو. في خط الهجوم : بنزيما - فينيسيوس– أسينسيو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

RTE Two

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

Sky Sport 2 HD Germany

BT Sport 2 HD

Cosmote Sport 1 HD

أهداف ليفربول وريال مدريد

Ziggo Sport Voetbal

M4 Sport HD Hungary

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD Portugal

beIN Sports Connect

Telekom Sport 1 HD Rom

Look Sport+ HD

SuperSport Premier Leagu

قنوات نقل مباراة ليفربول وريال مدريد

بينما تبث قناة مكسبي المفتوحة عبر النايل سات مباراة ليفربول و ريال مدريد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك إستقبال التردد للقناة كالتالي: تردد القناة : 11411. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب : أفقي. معدل التصحيح 4/3.