تنسيقية شباب الأحزاب تعلن بدء تفعيل بروتوكول التعاون مع شركة ويلز تاورز واتسون العالمية "فيديو"

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أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر فيديو لها، عن تفعيلها لبروتوكول التعاون الموقع بينها وبين شركة ويلس واتسون العالميية لتقييم وتطوير كوادرها.

تنسيقية شباب الأحزاب تواصل تنفيذ بروتوكول التعاون مع شركة ويلس وقال التنسيقية على صفحتها:” تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تتفيذ بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين شركة ويلس تاورز واتسون، لتقييم وتطوير كوادر التنسيقية”. تنسيقية شباب الأحزاب تجرى الاختبارات الإلكترونية وتابعت:” تجري التنسيقية الاختبارات الإلكترونية الشخصية المطلوبة للأعضاء، بهدف قياس القدرات والمهارات المختلفة الخاصة”. وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد وقعت، بروتوكولا للتعاون والشراكة لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة. وتتم عملية التقييم لأعضاء التنسيقية من خلال استخدام أداة تقييم Saville العالمية وهي مجموعة من الاختبارات المتقدمة، تستخدم في توظيف وبناء وقيادة المواهب الشبابية وإعدادها لتولي المناصب القيادية المستقبلية.

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