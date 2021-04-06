/626012/تحت-أنظار-محمد-صلاح-الريال-يعاقب-ليفربول-بثنائية-في-الشوط-الأاول

بدأ الفريقين المباراة بضغط من أصحاب الأرض ريال مدريد، في لقاء الجولة الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، في لقاء الذهاب علي الملعب الملكي ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة مدريد.

مرور ربع ساعه من أحداث المباراة، في ترقب شديد من كلا لاعبي الفريقين، من الوقوع من أخطأ، ولكن ريال مدريد يستحوز علي المباراة من خلال الضغط من الفريق الملكي علي لاعبي الريدز من نصف الملعب، وثبات من كلا دفاعي الفريقين في التصدي للمرتدات التي يشتهر بها كلا الفريقين.

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول للفريق الملكي ريال مدريد في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة، من خلال تمريرة طولية من الألماني توني كروس من قبل نصف الملعب لجونير خلف مدافع ليفربول نات فيليبس، ليستلمها لاعب الريال بكل أريحية علي صدرة ويسددها بقوة علي يمين أليسون بكيير.

https://twitter.com/goolhadi/status/1379516757661126659?s=20

سجل فريق ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 36 عن طريق ماركو أسينسو، من خلال خطأ قاتل للظهير الأيمن للريدز أرنولد في حين لجأ لحارس المرمي في كرة عالية برأسية، لتصل لأسينسو ويراوغ الحارس وينفرد علي المرمي ويسكنها الشباك.

https://twitter.com/goolhadi/status/1379519001949319175?s=20

أشهر الحكم الألماني البطاقة الصفراء الأولي في المباراة، لصالح لاعب ليفربول ساديو ماني بعد تدخل قوي علي لاعب الريال لوكاس فاسكيز في منتصف الملعب.

وجاء المدير الفني يورجن كلوب تشكيل فريق ليفربول في اللقاء مع ريال مدريد في ربع نهائي دور الأبطال.

تشكيل ليفربول في المباراة :

في حراسة المرمي: أليسون بكيير

في خط الدفاع : روبيرتسون – أوزان كاباك – نات فيليبس – أليكساندر أرنولد .

في خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا – فينالدوم .

في خط الهجوم : ديجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني .

وجاء الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في المباراة بتشكيل هجومي في وضع داعي مهتز في المباراة.

وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة :

في حراسة المرمي : ثيبو كورتوا.

في خط الدفاع : ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز.

في خط الوسط : توني كروس – مودريتش – كاسيميرو.

في خط الهجوم : فينيسيوس – بنزيما – أسينسيو.

القنوات الناقلة لأحداث المباراة

تبث مباراة ريال مدريد وليفربول علي شبكة قنوات بي إن سبورت 1 إتش دي بريميم، وتذاع المباراة بتعليق صوتي الدولي التونسي عصام الشوالي.