/626013/مانشسترسيتي-ينهي-الشوط-الأول-لصالحه-عن-طريق-دي-بروين

بدأ مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند المباراة، بقوة من كلا الفريقين في لقاء الجولة الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، في لقاء الذهاب من الدور، ويشهد علي المباراة ملعب الاتحاد.

مرور الربع الساعة الأول من المباراة من لاعبي الفريقين بقوة من الضغط من جانبي الفريقين، ومحاولة لإستغلال اضعف الفرص لتسجل الهدف الأول في المباراة والتقدم بنتيجة المباراة.

سجل البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 19 من عمر المباراة، من خلال هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لرياض محرز على الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء فمررها محرز لدي بروين الذي تحرك بشكل أكثر من رائع داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يمين الحارس مارفن هيتز.

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 30 بعد تدخل قوي من إمري تشان علي هيرنانديز، ويلغي حكم المباراة ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفار.

تشكيل مانشستر سيتي في المباراة :

في حراسة المرمي : إيدرسون

في خط الدفاع : كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – جواو كانسيلو.

في خط الوسط : رودريجو – إلكاي جوندوجان – رياض محرز – برناردو سيلفا – فيل فودن

في خط الهجوم : كيفين دي بروين

وجاء الألماني إيدين تيرزيك المدير الفني للفريق لبروسيا دورتموند في لقاء مانشستر سيتي في المباراة للقاء الذهاب لربع نهائي دور أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل بروسيا دورتموند في المباراة :

في حراسة المرمي : مروين هيترز.

في خط الدفاع : رافائيل جيريرو – مانويل أكانجي – ماتس هوملز – ماتو باوزا.

في خط الوسط : محمود داهود – إيمري تشان – جود بيلنيجام.

في خط الهجوم : ماركو رويس – انسجار كاناف – أيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة للمباراة

تبث المباراة بين مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند علي شبكة قنوات بي إن سبورت 2 إتش دي وبريميم، بتعليق صوتي الجزائري حفيظ دراجي.

ويقود الحكم الروماني أوفيديو ألين هاتيجان ألأحداث المباراة، وياتي في مساعدته الحكم المساعد سيباستيان أيوجين جيورجها، وأوكتافيان سوفري، والحكم الرابع إستفان كوفاكس.