/626014/محافظ-الإسكندرية-مديونية-الأندية-لدي-المحافظة-560-مليون-جنيه-وشباب-النواب-تتدخل

استمعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، لمشكلات عدد من أندية الاسكندرية ، بشأن المديونيات المالية المتأخرة عليهم لمحافظة الاسكندرية بعد الغاء الايجار بقيمة رمزية وتحديد ايجار المتر بقيمة 1000 جنيه سنويا .

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين اليوم ، باعضاء نادي اليخت ونادي الصيد بحضور محافظة الاسكندرية اللواء محمد الشريف .

وقال اللواء ابراهيم خليل رئيس نادي اليخت بالاسكندرية ، أن النادي كان يدفع ايجار رمزي قيمته جنيه واحد في المتر شهريا، ولكن المجلس التنفيذي للمحافظة الغي ذلك القرار وحدد سعر المتر بقيمة 1000جنيه ، مما أدي الي وجود مديونية علي النادي تصل الي 85 مليون جنيه .

وتابع :" لدينا بطلان صعدا للاولمبياد و البحر هو الملعب الخاص بنا ..فلعبة الشراع اساسها البحر لذلك لابد ان تحسم هذة القضية من قبل وزارة الشباب ".

وهو ما أكده ايضا رئيس نادي الصيد السفير محمد سعد عقل ،الذي طالب اللجنة بضرورة الغاء ذلك القرار، وأن يكون تلك الارض تابعة للأندية بحق الانتفاع الفعلي وليس اسميا فقط .

من جانبه قال اللواء محمد الشريف ،محافظ الاسكندرية، انه عندما جاء للمحافظة كانت قيمة المديونيات علي الاندية الواقعة علي الكورنيش 560 مليون جنيها ،وهي ليست مشكلة نادي الصيد أو اليخت وحدهما ، ولكنها مشكلة جميع الاندية المطلة علي البحر .

وأشار الي أن المديونيات كبيرة فبعض الاندية لم تسدد الايجار الاسمي او الفعلي، وتلك الأموال من حق الدولة والمواطنين متابعا :" اذا قامت لجنة الشباب بالبحث عن مخرج لتلك الاشكالية سنرحب به".

واستطرد :" إن لم تجد اللجنة مخرج فاؤكد اننا نقدر دور الاندية ، وسأوجه دعوة لكل المسئولين عن الأندية المضارة لحضور اجتماع بمقر المحافظة ونبحث عن حلول منها جدولة المديونية لمدة طويلة الأجل وتسعي لتخفيض قيمة ايجار المتر قدر المستطاع ".

وأشار الي ان المواطنين العاديين محرومين من دخول تلك الاندية ، وينظرون لتلك الأماكن علي انها جزء من حقوقهم ولكنهم لا يستطيعون دخول المكان أو قطع تذكرة ، وهو ما يجعل هناك حق لهؤلاء المواطنين في حصول الدولة علي حقها من تلك الأندية ".

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من لجنة الشباب وزيارتها لعدد من مراكز شباب وأندية المحافظة ، قائلا : نرحب بأي ملاحظات تصدر عن اللجنة وسنعمل علي تلافيها بالتعاون مع وزارة الشباب ".

من جانبه وجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رسالة طمأنينة للاندية الواقعة علي كورنيش الاسكندرية قائلا :"حل تلك المشكلة ستكون علي رأس اولوياتنا و اذا تطلب الامر التدخل من قبل رئيس الوزراء سنخاطبه من أجل حلها ".

واشار رئيس لجنة الشباب ، الي امكانية اجراء تعديل في جوازيه حق الانتفاع ، من خلال وضع مادة انتقالية في تعديلات قانون الرياضة تنص علي اعفاء الاندية من دفع مبالغ نظير الارض ويتم اعتمادها كحق انتفاع .

وأشار الي ان المكاسب التي ستعود علي الدولة أكبر بكثير من أي اموال ستحصل عليها المحافظة ،مشيدا بالتعاون الكبير الذي قام به محافظ الاسكندرية مع اللجنة علي مدار 3 أيام استغرقتها الزيارة .