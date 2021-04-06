/626016/عمرو-أبو-السعود-مشروع-مستقبل-مصر-يعزز-الأمن-الغذائي

أشاد النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء موسم الحصاد الزراعي بمشروع «مستقبل مصر»، بالصحراء الغربية، مؤكداً أن القطاع الزراعي شهد طفرة هائلة في عهد الرئيس السيسي، قائلاً: «إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يعد من المشروعات القومية العملاقة التي تهدف إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج».

عمرو أبو السعود: مشروع «مستقبل مصر» سيعمل على النهوض بالقطاع الزراعى

وأكد عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، في بيان له اليوم، أن مشروع «مستقبل مصر» يتضمن زراعة مليون فدان مما سيعمل على النهوض بالقطاع الزراعي لجذب الاستثمارات الخارجية وتنوع المستثمرين داخل مصر، الأمر الذي يسهم في توفير العملة الصعبة لصالح الاقتصاد القومي للدولة، فضلًا عن توفير الالاف من فرص العمل للشباب وجميع المواطنين، مشيراً أن مشروع «مستقبل مصر» يساهم في تعزيز استراتيجية الدولة للبناء والتنمية، وزيادة نسبة الأراضي الزراعية وتعزيز الامن الغذائي، بالإضافة إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنموي في ربوع الوطن.

عمرو أبو السعود: المشروع استكمالًا للمشاريع القومية

وأردف عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، أن هذا المشروع يأتي استكمالًا للمشروعات القومية والتنموية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد، مشيرًا إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات، وتم تنفيذ المئات من المشروعات القومية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، ومنها المشروع القومي لإستصلاح المليون ونصف فدان، مضيفاً أن كل مقومات النجاح لمشروع «مستقبل مصر» موجودة لقربه من موانيء التصدير والمطارات والمناطق الصناعية، واقترابه من عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، الأمر الذي يسهل نقل وتسويق المنتجات الزراعية من أراضي المشروع إلى سائر أنحاء البلاد.