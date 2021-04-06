محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في ريال مدريد«فيديو»

/626017/محمد-صلاح-يسجل-الهدف-الأول-لـ-ليفربول-في-ريال-مدريدفيديو
سجل محمد صلاح لاعب ليفربول الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا
وأحرز أسينسيو لاعب ريال مدريد الهدف الثاني لفريقه في مرمى ليفربول، بعد خطأ فادح من ترينت أرنولد في إعادة الكرة إلى الحارس أليسون نجح ماركو أسينسيو في استغلاله والوصول للكرة أولا ثم سددها بسهولة داخل الشباك.
دوري ابطال اوروبا || ريال مدريد 2 - 1 ليفربول || محمد صلاح 🎥⚽️
#UCL | #RMALIV pic.twitter.com/aOmOZA0a9J
دوري ابطال اوروبا || ريال مدريد 2 - 1 ليفربول || محمد صلاح 🎥⚽️
وسجل جونيور فينسيوس لاعب ريال مدريد الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، بعد تمريرة بينية متقنة بشكل طولي عن طريق توني كروس ضربت الخط الدفاعي بالكامل لليفربول ونجح فينيسيوس جونيور في ترويضها داخل منطقة الجزاء ثم سددها مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى لشباك الحارس أليسون.
هدف محمد صلاح في ريال مدريد
وأنطلقت مباراة ليفربول وريال مدريد في منافسات ثمن النهائي بين الفريقين، في المباراة التي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويعلق المعلق التونسي عصام الشوالي على اللقاء بين الفريقين عبر القناة الأولى لشبكة بي ان سبورت.
تشكيل ليفربول في المباراة :
في حراسة المرمي: أليسون بكيير في خط الدفاع : روبيرتسون – أليكساندر أرنولد - أوزان كاباك – نات فيليبس . في خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا – فينالدوم . في خط الهجوم : محمد صلاح - ديجو جوتا – ساديو ماني .
أهداف ريال مدريد و ليفربول
أعلن الفرنسي زيدان المدير الفني لتشكيل ريال مدريد في مباراة الدور الربع نهائي لدوري أبطال اوروبا أمام ليفربول.
وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة : في حراسة المرمي : ثيبو كورتوا. في خط الدفاع : ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز. في خط الوسط : مودريتش - توني كروس – كاسيميرو. في خط الهجوم : بنزيما - فينيسيوس– أسينسيو.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد
RTE Two
SuperSport Maximo 1
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 1 English
Sky Sport 2 HD Germany
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال
BT Sport 2 HD
Cosmote Sport 1 HD
MC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD
Eleven Sports 1 HD Portugal
beIN Sports Connect
Telekom Sport 1 HD Rom
Look Sport+ HD
SuperSport Premier Leagu
Ziggo Sport Voetbal
M4 Sport HD Hungary
Movistar Liga de Campeones HDR
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