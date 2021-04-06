محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في ريال مدريد«فيديو»

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سجل محمد صلاح لاعب ليفربول الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا

وأحرز أسينسيو لاعب ريال مدريد الهدف الثاني لفريقه في مرمى ليفربول، بعد خطأ فادح من ترينت أرنولد في إعادة الكرة إلى الحارس أليسون نجح ماركو أسينسيو في استغلاله والوصول للكرة أولا ثم سددها بسهولة داخل الشباك.

دوري ابطال اوروبا || ريال مدريد 2 - 1 ليفربول || محمد صلاح 🎥⚽️

#UCL | #RMALIV pic.twitter.com/aOmOZA0a9J — محمد من جديد (@goolhadi) April 6, 2021

وسجل جونيور فينسيوس لاعب ريال مدريد الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، بعد تمريرة بينية متقنة بشكل طولي عن طريق توني كروس ضربت الخط الدفاعي بالكامل لليفربول ونجح فينيسيوس جونيور في ترويضها داخل منطقة الجزاء ثم سددها مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى لشباك الحارس أليسون.

هدف محمد صلاح في ريال مدريد

وأنطلقت مباراة ليفربول وريال مدريد في منافسات ثمن النهائي بين الفريقين، في المباراة التي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويعلق المعلق التونسي عصام الشوالي على اللقاء بين الفريقين عبر القناة الأولى لشبكة بي ان سبورت.

تشكيل ليفربول في المباراة :

في حراسة المرمي: أليسون بكيير في خط الدفاع : روبيرتسون – أليكساندر أرنولد - أوزان كاباك – نات فيليبس . في خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا – فينالدوم . في خط الهجوم : محمد صلاح - ديجو جوتا – ساديو ماني .

أهداف ريال مدريد و ليفربول

أعلن الفرنسي زيدان المدير الفني لتشكيل ريال مدريد في مباراة الدور الربع نهائي لدوري أبطال اوروبا أمام ليفربول.

وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة : في حراسة المرمي : ثيبو كورتوا. في خط الدفاع : ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز. في خط الوسط : مودريتش - توني كروس – كاسيميرو. في خط الهجوم : بنزيما - فينيسيوس– أسينسيو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

RTE Two

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

Sky Sport 2 HD Germany

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال

BT Sport 2 HD

Cosmote Sport 1 HD

MC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD Portugal

beIN Sports Connect

Telekom Sport 1 HD Rom

Look Sport+ HD

SuperSport Premier Leagu

Ziggo Sport Voetbal

M4 Sport HD Hungary

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