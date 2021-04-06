/626019/ريال-مدريد-يحرز-الهدف-الثالث-في-مرمى-ليفربول-فيديو

أضاف أسينسيو لاعب ريال مدريد الهدف الثاني له والثالث للملكي في مرمى ليفربول، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي يسعى خلاله رفاق محمد صلاح في تحقيق نتيجة إيجابية.

سجل محمد صلاح لاعب ليفربول الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد، بعد هجمة منظمة من لاعبي الريدز بمجموعة من التمريرات المميزة استغلها ديوجو جوتا في إختراق منطقة الجزاء وسدد كرة قوية إرتدت من جسد أحد المدافعين لمحمد صلاح المتمركز وحيدا دون أي رقابة دفاعية في مواجهة المرمى ليضعها بسهولة داخل الشباك، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

دوري ابطال اوروبا || ريال مدريد 3 - 1 ليفربول || فينيسيوس 🎥⚽️

#UCL | #RMALIV pic.twitter.com/7sbE6XCuNU — محمد من جديد (@goolhadi) April 6, 2021

وأحرز أسينسيو لاعب ريال مدريد الهدف الثاني لفريقه في مرمى ليفربول، بعد خطأ فادح من ترينت أرنولد في إعادة الكرة إلى الحارس أليسون نجح ماركو أسينسيو في استغلاله والوصول للكرة أولا ثم سددها بسهولة داخل الشباك.

أهداف ليفربول وريال مدريد

وسجل جونيور فينسيوس لاعب ريال مدريد الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، بعد تمريرة بينية متقنة بشكل طولي عن طريق توني كروس ضربت الخط الدفاعي بالكامل لليفربول ونجح فينيسيوس جونيور في ترويضها داخل منطقة الجزاء ثم سددها مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى لشباك الحارس أليسون.

هدف محمد صلاح في ريال مدريد

وأنطلقت مباراة ليفربول وريال مدريد في منافسات ثمن النهائي بين الفريقين، في المباراة التي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويعلق المعلق التونسي عصام الشوالي على اللقاء بين الفريقين عبر القناة الأولى لشبكة بي ان سبورت.

تشكيل ليفربول و ريال مدريد

تشكيل ليفربول في المباراة :

حراسة المرمي: أليسون بكيير.

خط الدفاع : روبيرتسون – أليكساندر أرنولد - أوزان كاباك – نات فيليبس .

خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا – فينالدوم .

خط الهجوم : محمد صلاح - ديجو جوتا – ساديو ماني .

أعلن الفرنسي زيدان المدير الفني لتشكيل ريال مدريد في مباراة الدور الربع نهائي لدوري أبطال اوروبا أمام ليفربول.

وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة : في حراسة المرمي : ثيبو كورتوا. في خط الدفاع : ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز. في خط الوسط : مودريتش - توني كروس – كاسيميرو. في خط الهجوم : بنزيما - فينيسيوس– أسينسيو.