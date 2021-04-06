/626020/محمد-صلاح-ليس-المصري-الوحيد-الذي-يسجل-في-شباك-ريال-مدريد-فيديو

استطاع محمد صلاح منذ قليل أن يهز شباك العملاق الإباني ريال مدريد في مباراة تجمع بين ليفربول وريال مدريد الآن ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم .

وتقدم ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول، ثم سجل محمد صلاح هدف في شباك ريال مدريد بالدقيقة الواحدة والخمسين من عمر الشوط الثاني بعد هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها ديوجو جوتا في إختراق منطقة الجزاء وسدد كرة قوية إرتدت من جسد أحد المدافعين لمحمد صلاح المتمركز وحيدا دون أي رقابة دفاعية في مواجهة المرمى ليضعها بسهولة داخل الشباك .

هدف إبراهيم حسن في ريال مدريد

ودخل محمد صلاح رابعا في قائمة المصريين الذين استطاعوا هز شباك النادي الملكي، حيث كان إبراهيم حسن هو أول لاعبي مصر تسجيلا في شباك ريال مدريد بقميص فريق نيوشاتل وذلك من ركلة حرة مباشرة في نوفمبر 1991 .

هدف ميدو في ريال مدريد

أحمد حسام ميدو ثاني المصريين تسجيلا في مرمى ريال مدريد بقميص مارسيليا وفي مباراة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2003 – 2004 ، في مباراة انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف .

هدف محمد زيدان في ريال مدريد

سجل محمد زيدان هو الآخر هدفا في شباك ريال مدريد بقميص هامبورج الألماني في مباراة ودية .

ويحاول ليفربول لعبور ريال مدريد في دور الثمانية بدوري الأبطال وفك العقدة التي لازمته منذ الخسارة في نهائي نفس البطولة عام 2018، بعدما فاز فريق ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .