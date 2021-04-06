/626021/برلمانيه-الوفد-نفوض-الرئيس-باتخاذ-مايراه-مناسبا-لحفظ-حقوق-مصرالتاريخية

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن الهيئة البرلمانية للوفد تدعم توجهات وقرارات الرئيس في حماية الأمن القومي المصري وحماية حقوق مصر التاريخيه في مياة النيل.

سليمان وهدان: الهيئة البرلمانية تفوض الرئيس

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، سليمان وهدان، في بيان له مساء اليوم، أن الهيئة البرلمانية تفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا في حماية الحقوق المصري، موضحا بأن الجبهة الداخلية في حالة تماسك وتشبة الحالة، التي مر بها الشعب عقب نكسه 67، وتؤكد أننا في رباط وفي خندق واحد جنود لمصر رهن إشارة الوطن.

سليمان وهدان: عدم تجاوب الجانب الإثيوبي مع مقتضيات التفاوض يؤكد النوايا السيئة في ملف السد

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان:” عدم التجاوب الجانب الاثيوبي مع مقتضيات التفاوض العادله يؤكد النوايا السيئة في ملف سد النهضه مشددا بأن الجبهه الداخليه تطالب الرئيس باتخاذ قرار يحمي الشعب المصري ويحفظ حقوق الاجيال السابقة.

هذا وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت أن جولة المفاوضات، التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي، خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدمًا وفشلت، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات، والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات.