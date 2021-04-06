/626022/طارق-عبدالعزيز 100-مليون-مصري-خلف-الرئيس-للحفاظ-علي-حقوق-مصر-في-مياه-النيل

مؤسسات الدولة والشعب المصري تنتفض خلف الرئيس السيسي لاتخاذ القرارات اللازمه لحفظ الحقوق التاريخيه في مياة النيل

أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن مؤسسات الدولة والشعب المصري تنتفض خلف الرئيس السيسي، لاتخاذ القرارات اللازمة لحفظ الحقوق المصرية التاريخية في مياة النيل.

طارق عبدالعزيز: 100 مليون مصرى يفوضون الرئيس لاتخاذ القرار المناسب

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم، بأن 100 مليون مصري يفوضون للرئيس لاتخاذ القرار المناسب في قضيه الوجود قضيه المياه بعد التعنت الاثيوبي في المفاوضات وإصرارها علي عدم التجاوب وانعدام للرؤيه السياسيه للتفاوض في مياه النيل شريان الحياة للمصريين.

وتابع عبد العزيز بأن تماسك المصريين يظهر في الشدائد وفي المحن لنوكد بأننا علي ثقه القياده السياسيه لديها أطر لمواجهه الازمه باتخاذ الإجراءات المناسبه في الوقت المناسب.

ولفت عضو الشيوخ بان مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة ونحن علي يقين بأن الدوله المصريه قادرة علي الحفاظ علي مقدرات الشعب المصري.