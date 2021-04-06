محافظ الإسماعيلية يؤكد ضرورة التوزيع الجغرافى العادل للمنشآت الصحية

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، ضرورة التوزيع الجغرافى العادل للمنشآت الصحية، لضمان الوصول لجميع المواطنيين باختلاف أنماط حياتهم، سواء فى مدينة الإسماعيلية أو فى مراكز ومدن المحافظة وجميع القرى والتوابع أيضًا.





جاء ذلك خلال استقبال، محافظ الإسماعيلية اليوم، الثلاثاء، مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة.

وتتزامن زيارة مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للإسماعيلية، مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بصحة المواطن المصرى وجعلها على قمة أولويات الحكومة المصرية، من خلال انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وذلك للتعريف بدور الهيئة، كجهة منوطة بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية سواء حكومية أو غير حكومية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بعد التسجيل والاعتماد داخل منظومة التأمين الصحى الشامل.

وخلال الاجتماع أشاد المحافظ بدور الهيئة والذى يضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل المطلوب، من خلال وضع معايير واشتراطات محددة طبقا لأحدث المعايير الطبية العالمية، مما يحافظ على منظومة التأمين الصحى الشامل وضمان نجاحها.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، عن شعوره بالرضا فى أول زيارة رسمية للإسماعيلية وسعادتة بنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة، مؤكدًا أن المنظومة الصحية فى مصر تشهد طفرة تاريخية فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف الصحة ووضعها على قمة أولوياته.

وأضاف أن دور الهيئة يضمن الالتزام الكامل لتطبيق كافة المعايير الصحية الواجب توافرها فى المنشأة الصحية بنسبة 100 بالمائة، بداية من تسجيل المنشأة والعاملين بها، والتأكد من توافر الاشتراطات البنائية والبنية التحتية السليمة مما يضمن لها العمل بشكل جيد والحفاظ على مواردها وتقليل الهادر وتقديم خدمات طبية ممتازة.

وأشار إلى الاعتماد على النظام الآلى فى جميع مراحل العمل داخل منظومة التأمين الصحى الشامل؛ مما يضمن توافر قواعد بيانات سليمة لجميع المنتفعين من المنظومة؛ لضمان وصول كافة الخدمات الطبية لكل المصريين بالشكل الأمثل؛ ويحافظ على نجاح المنظومة واستمراريتها، وتوفير نظام علاجى ناجح من خلال المستشفيات ومراكز طب الأسرة المنتشرة بكافة أنحاء مصر.