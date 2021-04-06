عاجل.. السعودية تجدد دعم مصر والسودان فى ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تدعم أى مساعٍ تسهم فى إنهاء ملف سد النهضة وتراعى مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة فى مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.

وكان السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أكد بأن جولة المفاوضات التى عقدت فى كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبى خلال يومى 4 و 5 إبريل 2021 لم تحقق تقدمًا ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.