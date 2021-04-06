جدة - نرمين السيد - وأضاف فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تدعم أى مساعٍ تسهم فى إنهاء ملف سد النهضة وتراعى مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة فى مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.
وكان السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أكد بأن جولة المفاوضات التى عقدت فى كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبى خلال يومى 4 و 5 إبريل 2021 لم تحقق تقدمًا ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السعودية تجدد دعم مصر والسودان فى ملف سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.