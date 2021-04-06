فيديو..الطب الوقائى: 200 ألف تلقوا لقاح كورونا ونتوقع زيادة الإصابات برمضان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، هناك نحو 800 ألف مواطن سجلوا بياناتهم للحضور على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 200 ألف تلقوا اللقاح.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يذاع على فضائية dmc، أوضح عيد أن هناك توقعات بزيادة بالغة فى إصابات كورونا خلال شهر رمضان، وهو ما أدركته الحكومة بتطبيق شديد للإجراءات الوقائية، مبينا: "أتمنى أن نحافظ على تقليل التجمعات وتقليل العزومات أو توزيعها على مدار الأسبوع ولا يتم جمعها فى يوم واحد".

ولفت إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين العالم يشهد نشاطا ملحوظا فى الإصابات، وبلغت الحالات العالمية 700 ألف إصابة يومية، بعد أن كان المتوسط 400 ألف الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات فى مصر لزيادات بإصابات كورونا، ولكنها تظل زيادات طفيفة.

وتابع: "نأمل أن تقل تلك الأعداد من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وتقليل التواجد بالمناسبات الاجتماعية أو الأماكن المزدحمة أو ضعيفة التهوية"، مشيرا إلى أنه فى بعض الأحيان يحدث تحور فى الفيروس، حيث يحدث تغيرات وبائية، وهناك رصد لكل تلك الأمور فى مصر، ويجرى تتبعها بدقة كبيرة.