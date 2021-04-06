جمعة : انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد غدا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بقيادات الوزارة بقاعة حراء بالديوان العام، وذلك بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والدكتور نوح العيسوى وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم، ومديرى العموم على مستوى الديوان العام، بشأن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1442هـ.





وأكد وزير الأوقاف أن صلاة القيام فى رمضان لهذا العام ستقام بإذن الله تعالى وفق الضوابط الاحترازية التى سبق الإعلان عنها عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، كما أكد على انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من غدٍ الأربعاء حتى نهاية الشهر الفضيل بإذن الله تعالى.

كما شدد على تكثيف الأنشطة الدعوية الإلكترونية ومسابقات القرآن الكريم، حيث تتضمن الأنشطة الدعوية الإلكترونية البرامج التالية :



1- برنامج " رؤية للفكر المستنير " لوزير الأوقاف، يذاع يوميًّا على قنوات التليفزيون المصرى وإذاعة القرآن الكريم .

2- برنامج "ملتقى الفكر الإسلامى" الذى يذاع يوميًّا على قناة النيل الثقافية .

3- برنامج " فإنى قريب " من إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف ، يذاع يوميًّا على قناة النيل للأخبار .

4- برنامج " حديث الروح " على القناة الأولى والفضائية المصرية بمشاركة عدد من الأئمة وقيادات الوزارة .

5- برنامج " مساجد مصر " تقديم شباب أئمة الأوقاف، على القناة الأولى والفضائية المصرية .

6- برنامج " مع الصائمين " لواعظات الأوقاف عبر موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكترونى .

7- برنامج " أخلاق الصائمين " لشباب أئمة الأوقاف عبر موقع اليوم السابع الإلكترونى.

8- برنامج " خواطر رمضانية " لشباب أئمة الأوقاف عبر موقع صوت الأمة الإلكترونى.

9- برنامج " خاطرة رمضان " على موقع الوزارة وجميع صفحاتها بمشاركة الأئمة والواعظات.

10- برنامج " خاطرة دعوية " لوزير الأوقاف، ويذاع 4 مرات يوميًّا.

11- الاحتفالات الرسمية بالعاشر من رمضان ، وذكرى يوم بدر ، وفتح مكة ، وليلة القدر .

12- بث مجموعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لكبار القراء والمبتهلين على موقع الوزارة وجميع صفحاتها خلال الشهر الفضيل .

13- برنامج "صباحنا مصرى" فقرة خاصة عن "المرأة واعظة" على الفضائية المصرية.