تعرف علي تشكيل مان سيتي ضد دورتموند فى دورى أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيل مواجهة ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2020-2021.

يقود النجم البلجيكي كيفن دى بروين هجوم مانشستر سيتي بجانب الثنائي فيل فودين والنجم الجزائرى رياض محرز، فى المقابل يتصدر النجم النرويجى إيرلينج هالاند هجوم دورتموند.

وتأهل مان سيتي لربع نهائي دوري الأبطال بعدما تخطى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دور الستة عشر الأوروبى، حيث فاز ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون رد ثم كرر انتصاره بنفس النتيجة في الإياب.

وحجز دورتموند مقعده في ربع النهائي على حساب إشبيلية الإسبانى بصعوبة، حيث تعادل فاز الفريق الألماني خارج ملعبه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحسم التعادل الإيجابى 2-2 مواجهة الإياب على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين سوف تقام يوم 14 من شهر ابريل الجارى على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، معقل بوروسيا دورتموند.



ويبدأ مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالى:



حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كانسيلو ، روبن دياز ، جون ستونز ، والكر

الوسط: جوندوجان ، برناردو سيلفا ، رودرى

الهجوم: دى بروين ، رياض محرز ، فيل فودين







فى المقابل يخوض بوروسيا دورتموند المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: مارفين هيتز

الدفاع: مورى ، ماتس هوملز ، مانويل أكانجي ، رافاييل جوريرو

الوسط: ايمرى كان ، محمود داوود ، بيلينجهام ، انسجار

الهجوم: إيرلينج هالاند ، ماركو رويس