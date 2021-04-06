فينيسيوس جونيور يحرز أول أهداف ريال مدريد ضد ليفربول في الدقيقة 27.. فيديو

افتتح فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسبانى أهداف المباراة المقامة بين فريقه وبين نادي ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 27 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو" معقل الفريق الملكى، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال بالموسم الجارى 2020-2021.

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو، ميليتاو، فاسكيز، ميندى

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينسيوس جونيور، ماركو أسينسيو

تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فيليبس، كاباك، روبرتسون، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: نابى كيتا، فابينيو، فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، جوتاالريال ضد ليفربول

يدخل ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، مواجهة الليلة عقب تأهله على حساب نظيره أتالانتا الإيطالي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة عشر للمسابقة الأوروبية.

في المقابل، نجح ليفربول في الصعود لدور الثمانية بدورى أبطال أوروبا على حساب منافسه لايبزيج الألماني بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة 4-0 حملت توقيع النجم المصرى محمد صلاح "هدفين" ومثلهما للسنغالى ساديو مانى.

وتعد قمة الليلة بين الملكى والريدز ثأرية بين الفريقين، خاصة بعد فوز ريال مدريد على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي موسم 2017-2018، وهي المباراة التي تعرض خلالها محمد صلاح للإصابة من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس والتي منعته من استكمال المباراة، ليتوج الميرنجى باللقب الأوروبى الثالث عشر.

ويسعى ريال مدريد للخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه الليلة تسهل من مهمته في التأهل لنصف النهائي، قبل مواجهة الإياب التي يستضيفها ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول يوم الرابع عشر من شهر أبريل الجاري.