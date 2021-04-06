وزير التعليم علي صفحته الشخصية: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد يوليو المقبل

نصيحة هامة وجهه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب المرحلة الثانوية قائلا: "جميع امتحانات المرحلة الثانوية بنظام الأسئلة الجديد الذي يقيس درجة استيعاب مخرجات التعلم، وأرجو من الطلاب التحضير لهذا عن طريق كافة المصادر المتاحة لهم وعدم الالتفات إلى أى جدل آخر".

وتابع الوزير، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "تحديد ما إذا كان الامتحان ورقي أو شفوي أو بحثي أو إلكتروني، وكذلك طبيعة الأسئلة من سلطة الوزير المختص، وتعديلات قانون التعليم لا علاقة لها بهذه الأمور ولم يبدأ بحثها في مجلس النواب، ولن تغير من كون الثانوية العامة إلكترونية في موعدها".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الامتحانات الشهرية لأولى وثانية ثانوي ورقية بنظام الأسئلة الجديد في المدرسة في امتحانات مجمعة فى 3 أيام، والثانوية العامة الكترونية بنظام الأسئلة الجديد في شهر يوليو المقبل".