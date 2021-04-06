المان سيتي ينتزع فوزا غاليا علي دورتموند فى دورى أبطال أوروبا.. فيديو

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا مثيرا علي ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2020-2021.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من اللقاء متفوقا بهدف نظيف سجله النجم البلجيكي كيفن دى بروين فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء، بعد متابعته لتمريرة النجم الجزائرى رياض محرز.

وألغت تقنية الفيديو "فار" ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لفريق السيتي بالدقيقة 30 على لاعب الفريق الألماني إيمرى كان.

ومع نهاية الشوط الثانى، أشتعلت المباراة من خلال تسجيل قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس هدف التعادل فى الدقيقة 84 بعد متابعته لتمريرة هالاند.

ولكن نجح فيليب فودين فى تسجيل هدف الفوز لفريق مانشستر سيتي فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة، ليقود فريقه لتحقيق فوزا ثمينا قبل مواجهة الإياب.

وتأهل مان سيتي لربع نهائي دوري الأبطال بعدما تخطى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دور الستة عشر الأوروبى، حيث فاز ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون رد ثم كرر انتصاره بنفس النتيجة في الإياب.

وحجز دورتموند مقعده في ربع النهائي على حساب إشبيلية الإسبانى بصعوبة، حيث تعادل فاز الفريق الألماني خارج ملعبه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحسم التعادل الإيجابى 2-2 مواجهة الإياب على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين سوف تقام يوم 14 من شهر ابريل الجارى على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، معقل بوروسيا دورتموند.