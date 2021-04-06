/626023/صلاح-يسجل-واللعنة-مستمرة-ريال-مدريد-يفوز-على-ليفربول-بثلاثية-فيديو

انتهت احداث مبارة ليفربول وريال مدريد لصالح ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، في لقاء الدور الربع نهائي لدور أبطال أوروبا في لقاء الذهاب علي ملعب الفريق الملكي ريال مدريد ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

بدأت أحداث المباراة بين الفريقين بكل حزر من كلا لاعبي الفريقين في بداية المباراة، لتأتي أخطاء وضعف تركيز دفاع فريق ليفربول ويستغلها الفريق الملكي ويسجل.

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول للفريق الملكي ريال مدريد في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة، من خلال تمريرة طولية من الألماني توني كروس من قبل نصف الملعب لجونير خلف مدافع ليفربول نات فيليبس، ليستلمها لاعب الريال بكل أريحية علي صدرة ويسددها بقوة علي يمين أليسون بكيير.

سجل فريق ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 36 عن طريق ماركو أسينسو، من خلال خطأ قاتل للظهير الأيمن للريدز أرنولد في حين لجأ لحارس المرمي في كرة عالية برأسية، لتصل لأسينسو ويراوغ الحارس وينفرد علي المرمي ويسكنها الشباك.

ريال مدريد

أشهر الحكم الألماني البطاقة الصفراء الأولي في المباراة، لصالح لاعب ليفربول ساديو ماني بعد تدخل قوي علي لاعب الريال لوكاس فاسكيز في منتصف الملعب، بطاقة صفراء ثانية في المباراة لصالح فاسكيز بعد تدخل قوي علي لاعب ليفربول دييجو جوتا في نصف الملعب، وبطاقة صفراء لأرنولد ودياجو ألكانتارا.

الهدف الأول للفريق الضيف ليفربول في الدقيقة 50 بأقدام الفرعون محمد صلاح، من خلال تسديدة قوية من جوتا علي حدود منطقة الجزاء تصطدم بمدافعي الريال وتصل لصلاح يسكنها الشباك علي يمين حارس الريال كورتوا.

ساديو ماني

سجل فريق ريال مدريد الهدف الثالث له في المباراة في الدقيقة 65 بأقدام فينيسيوس جونييور، من خلال نمريرة قصيرة من لوكا مودريتش من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء لفينيسيوس ويسكنها الشباك من تحت أقدام مدافعي الليفر علي يسار أليسون بكيير.

هدف محمد صلاح في ريال مدريد

تبديلات ليفربول في المباراة خروج ناب كيتا ودخول ألكانتارا في الدقيقة 42، وخروج كاباك ودخول فابينيو، وخروج جوتا ودخول شاكيري في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

تبديلات ريال مدريد في المباراة خروج ماركو أسينسيو ودخول فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 70، وخروج فينيسيوس جونيور ودخول رودريجو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.