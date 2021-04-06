/626024/مدير--مستقبل-مصر-السيسي-وجة-بزيادة-إنتاج-القمح-لـ-80--من-الاستهلاك-المحلي--فيديو

قال بهاء محمد، مدير مشروع مستقبل مصر، إن ما تم إنفاقه على مشروع مستقبل مصر الذي تفقدة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم يصل من 6 إلى 7 مليارات جنيه.

مدير مشروع مستقبل مصر: 50 ألف فدان يتم إضافتها للرقعة المنزرعة بالقمح

وأضاف مدير مشروع مستقبل مصر، بهاء محمد:” هناك نحو 50 ألف فدان سيتم إضافتها للرقعة المنزرعة بالقمح في العام المقبل، موضحا أن مشروع الدلتا الجديد يسهدف لزيادة الرقعة الزراعية”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السيسي أعطى توجيهات بزيادة إنتاج القمح إلى 70 أو 80 % من الاستهلاك المحلي لتقليل الواردات منه.

وأضاف بهاء محمد، مدير مشروع مستقبل مصر، أن الرئيس السيسي وجه بتوفير الأمن الاجتماعي للعاملين بمشروع مستقبل مصر.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في زراعة عباد الشمس، متابعا « ندرس زيادة مساحات زراعة عباد الشمس خاصة أنه يحتاج لمناحل للتلقيح».

واستطرد بهاء محمد، مدير مشروع مستقبل مصر، أن مصر ستحقق احتياجاتها من السكر بحلول 2024، مؤكدا أنه يتم دعم المستثمرين ولا يوجد منافسة معهم وهناك 60 شركة تعمل في المشروع وأقل شركة حصلت على ألف فدان.

بهاء محمد: أسلوب الزراعة والميكنة متطور في مشروع مستقبل مصر

وأشار بهاء محمد، مدير مشروع مستقبل مصر ، لزراعة انواع جديدة من الأرز تختلف عن الأنواع القديمة بتميزها باحتياجات مائية منخفضة، مؤكدا أن أسلوب الزراعة والميكنة متطور في مشروع مستقبل مصر.

واردف " بهاء محمد " ، إن «مستقبل مصر» الذي تفقده السيسي اليوم، من المشروعات التي تحظى بدعم الرئيس السيسي.

وتفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي بدأ العمل فيه قبل 4 سنوات، لتوفير منتجات زراعية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، مما يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي تم إنشاؤه ضمن المشروع القومى للطرق ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر بطول 90 کم وعمق 40:45 كم ، تم تقسيم المشروع إلى عدد 55 طريقا طولیا، و30 طريقا عرضيا.. والطرق الرئيسية مقسمة إلى قطع متساوية.. كل قطعة ألف فدان.