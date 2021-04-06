/626025/مانشستر-سيتي-يحقق-انتصار-مثير-على-دورتموند-ويضع-قدم-في-نصف-النهائي

انتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم .

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

حقق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على ضيفه بوروسيا دورتموند في الدقائق الأخيرة بنتيجة هدفين لهدف .

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

استطاع مانشستر سيتي أن يتقدم على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف في الدقيقة التاسعة عشر من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لرياض محرز على الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء فمررها محرز لدي بروين الذي تحرك بشكل أكثر من رائع داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يمين الحارس مارفن هيتز .

وأبى بوروسيا دورتموند أن يخرج خاسرا من تلك المباراة وسجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر المباراة بعدما مرر إيرلينج هالاند الكرة بشكل رائع من لمسة واحدة من خارج منطقة الجزاء لوريس المنطلق داخل منطقة الجزاء وسدد رويس الكرة على يسار الحارس إيديرسون مسجلاً هدف التعادل .

وفي الدقائق الأخيرة ألقى مانشستر سيتي كلمته وسجل هدف الفوز في الدقيقة التسعين بعدما أرسل كيفين دي بروين تمريرة طولية رائعة من منتصف الملعب لإيلكاي جوندوجان داخل منطقة الجزاء فسيطر عليها الأخير بمهارة ثم مرر الكرة لفودين أمام المرمى الذي سددها بسهولة في الشباك.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم

يذكر أن مانشستر سيتي بدأ تلك المباراة بتشكيل جاء كالآتي :

حارس المرمى : إيدرسون .

خط الدفاع : كايل ووكر، جون ستونز، روبين دياز، جواو كانسيلو .

خط الوسط : رودري، إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين .

خط الهجوم : رياض محرز، برناردو سيلفا، فيل فودن .

موعد مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

وتنتظر جماهير ومتابعي كرة القدم الأوروبية حول العالم مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، والتي تقام في ألمانيا يوم الأربعاء المقبل الموافق الرابع عشر من شهر أبريل الجاري .