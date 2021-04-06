/626027/وزير-الخارجية-إثيوبيا-رفضت-كل-الأطروحات-لحل-ازمة-سد-النهضة فيديو

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل فشل مفاوضات سد النهضة، قائلاً:" الفترة الاخيرة أبدت كلاً من مصر والسودان مرونة بالغة لتغير إطار المفاوضات والوصول إلى حل حول المسائل العالقة، ولكن كل ما تم تداوله من اطروحات مختلفة، كانت دائمًا ما تجد الرفض من الجانب الإثيوبي".

سامح شكرى: رئيس الاتحاد الإفريقي لم يطرح على مصر أي مواعيد لاستئناف المفاوضات

وتابع وزير الخارجية، سامح شكري، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، مساء الثلاثاء، أن رئيس الاتحاد الإفريقي لم يطرح على مصر أي مواعيد لاستئناف المفاوضات، وما صدر من رئيس الاتحاد هو بيان إجرائي يوضح من حضر المفاوضات.

سامح شكرى: مصر والسودان أعلنا استعدادهما لتولى الاتحاد الإفريقي المفاوضات

ولفت وزير الخارجية، سامح شكرى، إلى أن مصر والسودان أعلنا استعدادهما لتولي الاتحاد الإفريقي بشكل كامل المفاوضات، ولكن أديس أباب قامت بإعاقة هذا الامر، منعًا لكشف الموقف الإثيوبي أمام المجتمع الدولي.

سامح شكري: سنتخذ كل الاجراءات لحماية الأمن القومي في التوقيت الملائم

وقال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تعمل دائمًا على حل أزمة سد النهضة سياسيًا، وستتخذ كل الاجراءات لحماية الأمن القومي المصري في التوقيت الملائم.

وتابع "شكري"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، مساء الثلاثاء،: "أي حديث عن ملء سد النهضة بشكل أحادي او تشغيل السد تصرف غير مسؤول... ملء سد النهضة بشكل أحادي ينبأ بتطورات خطيرة تهدد المنطقة والسلم والأمن الدولي، ومصر والسودان لن تسمحا بوقوع أي ضرر عليهما".

ولفت إلى أن مصر تنسق مع السودان للتعامل مع أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك من خلال الشركاء الدوليين والمنظمات الدولي.