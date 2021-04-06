/626028/الزمالك-يعلن-قراراه-النهائي-بشأن-تواجد-حكام-مصريين-للقمة

خرجت إدارة نادي الزمالك عن صمتها والرد على قرار اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري، بشأن تعيين حكام مصريين لمباراة القمة أمام الأهلي في منتصف هذا الشهر.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك الرفض القاطع من أجل تواجد حكام مصريين في مباراة الأهلي، وطلب من اللجنة الثلاثية تعيين حكام أجانب لهذه المباراة، نظرا لأهميتها الكبرى وتنافس الفريقيان على بطولة الدوري المصري.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك بيانا يوضح فيه قراراة النهائي من أجل تولي حكام مصريين لمباراة الأهلي وجاء كالتالي:-

رغم أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.

ويأتي هذا القرار قاطعا أمام اللجنة الثلاثية بالرفض التام، وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق أن تعيين حكام مصريين سيكون له التحفظ بعض الشيء بسبب حساسية المباراة، ولكن وضع المارد الأحمر شروط من أجل الموافقة على هذا القرار.